Ремонт участка федеральной трассы к курорту "Эльбрус" завершили досрочно

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Специалисты досрочно завершили ремонт участка федеральной дороги, ведущей к курорту "Эльбрус", сообщили во вторник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"В Кабардино-Балкарии под Прохладным досрочно завершен ремонт 5 км автодороги А-158. Согласно контракту, работы на участке федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус в селе Алтуд должны были завершить к декабрю 2021 года (с 7 по 12 км)", - говорится в сообщении.

Дорожники выполнили фрезерование изношенного покрытия и устроили выравнивающий слой. На объекте укрепили обочины песчано-гравийной смесью и гранулятом, а для беспрепятственного пропуска сточных вод под дорогой отремонтировали две водопропускные трубы.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения заменили 300 м металлического барьерного и около 100 м парапетного ограждений, установили новые дорожные знаки и нанесли термопластиковую разметку.

В селении Алтуд дорожники восстановили шесть автобусных остановок с автопавильонами и заездными карманами, заменили около 300 м пешеходного ограждения. У сельской школы нанесли полосы, призванные повысить внимание водителей при приближении к важному социальному объекту.

Федеральная автодорога А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус имеет две ветви: одна берет начало в Прохладном и ведет до села Атажукино через Исламей (50 км), другая - от бывшего поста ДПС на кольцевой развязке под Баксаном до поляны Азау курорта "Эльбрус" (104 км).