Развитие Северного Кавказа обсудят на бизнес-сессии в Нальчике

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Представители бизнес-сообщества и банковского сектора обсудят на бизнес-сессии в Нальчике ключевые направления развития Северного Кавказа, в частности, Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"АО "Курорты Северного Кавказа" проведет бизнес-сессию "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО" в Нальчике 6 октября. <...> Речь пойдет о ключевых направлениях развития Кабардино-Балкарии и Северо-Кавказского федерального округа в целом", - говорится в сообщении.

КСК как единый институт развития макрорегиона представит на встрече новые механизмы поддержки инвестиционных проектов, презентует планы инвестирования в регионе. Кроме того, будут рассмотрены перспективные бизнес-кейсы в стратегически важных для КБР отраслях.

"Мы заинтересованы в конструктивном диалоге и взаимовыгодном сотрудничестве с инвесторами, инициаторами проектов, представителями институтов развития регионов. Площадка бизнес-сессии позволит выработать системные решения, которые помогут сформировать эффективную модель экономического развития региона. Важные ориентиры для нас - содействие регионам в создании новых технологичных производств и рабочих мест", - цитирует пресс-служба гендиректора КСК Хасана Тимижева.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства экономического развития РФ и правительства Кабардино-Балкарии.