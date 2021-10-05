Число регистраций пользователей Viber выросло в пять раз из-за сбоя других сервисов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Количество регистраций пользователей в мессенджере Viber по всему миру выросло в 5 раз на фоне масштабного сбоя сервисов Facebook накануне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"Количество регистраций пользователей в Viber по всему миру выросло в пять раз, а в пиковые часы - в 10 раз. Также у нас на 75% выросло количество сообщений и в два раза увеличилось количество звонков", - приводятся в сообщении слова директора по глобальному развитию Rakuten Viber Анны Знаменской.

В пресс-службе отметили, что компания работает над тем, чтобы сервис функционировал стабильно во время подобных высоких нагрузок.

4 октября пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.