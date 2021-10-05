Омский губернатор предложил снизить долю регионального софинансирования нацпроектов

ТАСС, 5 октября. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил Федеральному Собранию РФ при реализации мероприятий нацпроектов снизить реальную долю регионального софинансирования до установленных правительством нескольких процентов. В 2020 году Омская область вынуждена была обеспечивать 50-60% расходов на строительство в рамках нацпроектов школ и детских садов.

"Предлагается <…> предусмотреть подходы в заключении соглашений на реализацию нацпроектов и учитывать реальную стоимость [этих] мероприятий, а также определять долю регионального софинансирования в соответствии с распоряжением федерального правительства под номером 2468 (устанавливает для каждого региона долю софинансирования мероприятий нацпроектов - прим. ТАСС)", - сказал Бурков.

По его словам, это распоряжение устанавливает для Омской области предельный уровень софинансирования региона на уровне 2%. "В прошлом году реальная доля софинансирования с нашей стороны при строительстве школ и детских садов составила не 2%, а от 50 до 60%. И вместо 140 млн рублей мы вынуждены были предусмотреть 3,9 млрд рублей", - подчеркнул он. Причиной этого стали расходы на покупку оборудования, создание инженерной инфраструктуры и увеличение стоимости строительных работ и материалов.

Бурков также предложил проиндексировать с 2017 года на уровень инфляции распределяемый регионам объем дотаций на выравнивание бюджета за счет снижения профицита федерального бюджета. "Базовая доля дотации не индексировалась <…> с 2017 года, - отметил губернатор. - В этих условиях в регионах с низкой динамикой по налоговым и неналоговым доходам возникает серьезная проблема с балансировкой бюджета".

Он уточнил, что в Омской области за последние шесть лет темп роста доходов составил 132%, тогда как в среднем по стране доходы выросли более чем в полтора раза. "Одновременно за последние три года произошло сокращение на 36% нецелевой поддержки нашему региона из федерального бюджета, - рассказал Бурков. - При нашей потребности на 2022 год в 156 млрд рублей собственным источниками мы сможем обеспечить только половину, и то при условии, что дотации на выравнивание будут не ниже, чем в текущем году".

По его словам, недостаток финансирования приводит к снижению качества жизни населения, росту социальной напряженности и увеличению миграционного оттока. В качестве примера он привел рост очереди детей-сирот на жилье, которая ежегодно увеличивается на 600 человек при том, что регион за счет областного и федерального бюджета может приобретать за год только 250 квартир.