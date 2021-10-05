Власти Башкирии ожидают увеличения экспорта продукции АПК на 20% в 2021 году

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают на рост экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2021 году на 20% - до $200 млн. Большую часть экспорта составит продукция переработки, сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства республики Юрий Лысов на выставке-ярмарке "Золотая осень" во вторник.

"У нас есть целевые показатели по экспорту, и последние два года мы уже не акцентируем внимание на продаже сырья, в частности зерна. То есть у нас в данный момент продажа зерна на экспорт составляем порядка 15-16% [от общего объема экспорта продукции АПК], а все остальное - продукты переработки. Порядка 200 млн долларов мы планируем продать в целом на экспорт", - сообщил Лысов.

В 2020 году объем экспорта продукции АПК Башкирии увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом и составил $165 млн. По данным министерства сельского хозяйства республики, в структуре экспорта региона преобладает масложировая продукция - более 56%. К 2024 году экспорт продукции АПК должен достичь показателя $240 млн.