ВРП Нижегородской области по итогам года вырастет примерно на 6%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области по итогам года, по оценкам властей, составит от 6 до 6,5%, сообщил во вторник журналистам глава региона Глеб Никитин.

"Пока мы оцениваем, что в пределах 6-6,5% будем фиксировать рост по итогам года экономики региона. Это очень большие цифры, мы очень хорошо растем", - сказал Никитин.

По его словам, это во многом связано с высокой инвестиционной активностью. "Привлечением гостей на празднование, хороший туристический сезон, загрузка малого и среднего бизнеса", - пояснил Никитин.

Ранее губернатор сообщал, что в 2020 году рост ВРП составил 3,6% по отношению к 2019 году. При этом ВВП РФ в прошлом году, согласно первой оценке Росстата, сократился на 3,1%. Это самое значительное падение российской экономики с 2009 года, когда ВВП снизился на 7,8%.