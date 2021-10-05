В Ленобласти собрали более 140 тыс. т зерна, несмотря на аномально жаркое лето

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Аграрии Ленинградской области завершили уборку зерновых, по предварительным данным, собрали более 140 тыс. т зерна. Несмотря на аномально жаркую погоду в июне и июле, объем производства зерна в 2021 году будет сопоставим со средними результатами региона за пять лет, сообщили в пресс-службе областного правительства во вторник.

"По предварительным данным комитета по АПК Ленинградской области, в сельскохозяйственных организациях в первоначально-оприходованном весе собрано 142,1 тыс. т зерна при плановых показателях государственной программы 135,6 тыс. т. <…>. Уверенно можно сказать, что объемы производства зерна в 2021 году будут сопоставимы со средними за последние пять лет показателями. При этом и в условиях засушливого лета этого года предприятия, которые серьезно подходят к растениеводству, сумели обеспечить высокую урожайность", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Ленинградской области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко.

Урожайность на 20% превысила средние значения по России и составила 34,5 ц/га. Точные данные об объеме урожая будут известны к концу года.

Ленинградская область является регионом зоны рискованного земледелия с 60 солнечными днями в году. Тем не менее, объем урожая зерновых в 2021 году оценивается как хороший. Зерно в области выращивается только на корм для животных. В пресс-службе отметили, что в 2016 году производство зерновых культур в Ленинградской области составило 117 тыс. т, в 2019-м - почти 147 тыс. т. Прошлый год стал плодородным в регионе благодаря погодным условиям - урожай зерна превысил 160 тыс. т.

В области завершается осенняя посевная компания. "Под урожай 2022 года уже посеяно 12 577 га зерновых культур (пшеница, рожь, тритикале), что почти на 40% больше, чем в 2020 году", - сообщили в пресс-службе. Рапса посеяно на 52% больше, чем в 2020 году, - 2,6 тыс. га.