Saxo Bank не исключает повышения ключевой ставки в России в 2021 году

По его оценке, Банк России может повысить ключевую ставку до 7,25% годовых, подав тем самым сильный сигнал рынку.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Аналитики датского Saxo Bank полагают, что ЦБ РФ может повысить до конца года ключевую ставку, прогнозирует глава отдела макроэкономического анализа банка Кристофер Дембик в макроэкономическом прогнозе на четвертый квартал 2021 года.

На заседании 10 сентября совет директоров ЦБ РФ поднял ключевую ставку пятый раз подряд, до 6,75% годовых, дав сигнал о возможном ее дальнейшем повышении. Следующее заседание по ставке запланировано на 22 октября, оно будет опорным и предполагает корректировку макропрогнозов ЦБ.

В августе инфляция в России в годовом выражении достигла почти 6,7% - пятилетнего максимума, и, по оценке Saxo Bank, пик инфляции в стране не пройден.

Согласно проекту основных направлений денежно-кредитной политики Банка России до 2024 года, возвращение годовой инфляции в России к целевому уровню в 4% ожидается к концу 2022 года. В этом сценарии средняя за 2022 год ключевая ставка будет находиться в диапазоне 6-7% годовых.

Макроэкономическая ситуация в России, по оценке датских аналитиков, остается сложной, и в числе негативных факторов, влияющих на рост экономики они называют и медленные темпы вакцинации. Рост цен в РФ они связывают, в частности, с дополнительными социальными выплатами населению и ростом цен на энергоресурсы. Согласно их прогнозам, "внутренний спрос будет в меньшей степени способствовать восстановлению экономики". Улучшений в экономике можно добиться, по их мнению, увеличением бюджетных расходов на нужды беднейших слоев населения и инвестиций в инрфраструктуру.