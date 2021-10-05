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Молния

МВФ ожидает небольшое снижение темпов роста мировой экономики в 2021 году

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в текущем году небольшое снижение темпов роста мировой экономики. Об этом сообщила во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной итальянским Университетом Боккони.

"В июле мы прогнозировали, что мировой экономический рост составит 6% в 2021 году. Как вы увидите в нашем обновленном обзоре перспектив развития мировой экономики на следующей неделе, мы ожидаем, что в этом году рост немного замедлится. Но риски и препятствия на пути сбалансированного восстановления мировой экономики стали еще более выраженными", - отметила она.

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