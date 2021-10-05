Число занятых не достигло допандемических показателей в 10 регионах

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Десять регионов России пока не достигли допандемических показателей занятости населения. Об этом во вторник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "В 10 субъектах численность занятых пока более чем на 2 процентных пункта отстает от допандемических показателей", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Министр отметил, что в 51 субъекте РФ уже достигнуты или превышены допандемические уровни занятости, в 24 регионах занятость достигла уровня 98-99% от допандемических значений.

"По данным Росстата, в августе насчитывалось 72,3 млн занятых россиян, что почти на 400 тыс. выше допандемического показателя. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился и составил 4,4%", - сообщил он.

Число официально зарегистрированных безработных в РФ, по словам Котякова, снизилось до 880 тыс.