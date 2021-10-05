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Путин указал на проблемы с молодежной занятостью в России из-за пандемии коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 5 октября. /ТАСС/. Рынок труда в РФ после пандемии коронавируса в целом восстановился, но сохраняется озабоченность в части молодежной занятости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что после того, как Россия столкнулась с пандемией коронавируса, перед страной возникло несколько задач, "главная из них - это обеспечение здоровья, сохранение жизней граждан, это наивысший приоритет".

"Вторая задача, которая тоже чрезвычайно важна, это сохранение и восстановление после пандемии экономики. Один из важнейших показателей восстановления экономики - это рынок труда. В целом, можно считать, он восстановился, но тем не менее есть вопрос, который и раньше вызывал определенные озабоченности, и сейчас тем более. Это молодежная занятость", - сказал Путин.

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