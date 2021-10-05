КБР выполнила более чем на 70% годовой план экспорта продовольственных товаров

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Объем экспорта продовольственных товаров - кондитерских изделий, напитков, злаков - из Кабардино-Балкарии (КБР) превысил $10,5 млн с начала года, план выполнен уже более чем на 70%, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.

"В рамках подписанных соглашений Кабардино-Балкария берет на себя обязательства по выполнению плана по экспорту продукции агропромышленного комплекса, в текущем году целевой показатель "объем экспорта продукции агропромышленного комплекса" для республики установлен в размере $15 млн. По оперативным данным федеральной таможенной службы, с начала текущего года экспорт продовольственных товаров из КБР составил $10,6 млн, или 70,7% к годовому показателю", - рассказал Сижажев.

Он уточнил, что основу экспорта составляют кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, злаки и крахмал. Продукцию из Кабардино-Балкарии закупает Киргизия, Украина, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Беларусь и Туркмения.

Для увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе увеличивают площади орошаемых земель. "С начала 2021 года в рамках указанного проекта введено в эксплуатацию 4,1 тыс. га орошаемых земель при плане 4,72 тыс. га. В 2020 году в эксплуатацию было введено 4,2 тыс. га мелиорируемых земель. В настоящее время сельхозтоваропроизводители продолжают установку мелиоративных систем, до конца года план будет выполнен в полном объеме", - уточнил собеседник агентства.

С начала 2021 года на полях республики установлена 41 широкозахватная дождевальная машина, в целом по республике их насчитывается 215. Большинство из них установлено благодаря господдержке в рамках проекта "Экспорт продукции АПК". На развитие мелиорации в рамках проекта в текущем году ожидается направить почти 356 млн руб., в том числе из федерального бюджета - 352,4 млн, из республиканского бюджета - 3,6 млн. "На сегодня земледельцам в виде субсидий по указанному направлено уже перечислено 294 млн бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета - 291 млн руб. и из бюджета республики - 3 млн", - уточнил Сижажев.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.