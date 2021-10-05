Стоимость проекта "Екатеринбург-сити" выросла на 30% из-за роста цен на стройматериалы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Себестоимость строительства одного из самых масштабных девелоперских проектов на Урале квартала "Екатеринбург-Сити" выросла на 30% в связи с ростом цен на стройматериалы. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин после сессии "Новые высоты: увеличение высотности объектов капитального строительства, относящихся к уникальным до 150 м" на форуме 100+ Technobuild.

Обновленная концепция квартала "Екатеринбург-Сити" включает в себя пять небоскребов от 38 до 49 этажей, гастромолл, торгово-развлекательные резиденции, офисные центры, образовательные учреждения. Общая сумма инвестиций в проект оценивалась в 50 млрд рублей, начало работ запланировали на 2021 год.

"У нас за этот год себестоимость строительства выросла на 30%. Мы боялись подорожания доллара или евро, а оказалось, что надо бояться подорожания всего. Вырос [в цене] металл, кирпич, стекло, алюминий и древесина", - сказал он, добавив, что компания не планирует привлекать в проект партнеров или фи-девелоперов (внешних девелоперов). "Как девелоперы мы справимся сами, а вот инвесторов ждем всех", - уточнил Мордовин.

О сессии "Новые высоты"

Эксперты сессии обсудили необходимость увеличения высотности объектов капитального строительства, которые относятся к уникальным, со 100 до 150 метров. При признании уникальным объекта для него начинают действовать определенные нормативы, в частности, экспертизу объекта может проводить только Главгосэкспертиза, а надзор за строительством осуществляет Ростехнадзор.

По словам гендиректора "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина, существующие нормативы делают строительство объектов выше 100 метров менее привлекательными, так как затягивают сроки реализации проектов и делают их дороже.

"Мы считаем, что есть необходимость изменить Градостроительный кодекс и увеличить планку уникальности объектов до 150 метров, как во всем мире, застройщикам это даст возможность проходить обычную негосударственную экспертизу в регионах и осуществлять надзор департаментам строительного надзора субъекта", - сказал Мордовин.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков отметил, что в Екатеринбурге сложилась уникальная ситуация с высотным строительством. "Основная масса городов только еще подбирается к высотности 25 этажей - где-то 75 метров. Екатеринбург переступил через это. Понимаем, что тут участь города заключается в том, что мы будем первопроходцами в этом направлении, и настал период, когда <...> требуется оперативно включатся в работу по изменению нормативов", - добавил он.

О форуме

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.