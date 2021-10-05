В "Сбере" считают, что авиаперевозки в 2021 году превысят доковидный показатель на 12%

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Объем внутрироссийских авиаперевозок по итогам 2021 года достигнет 81,6 млн человек и превысит доковидный показатель 2019 года на 12%, сообщил жургналистам зампред правления "Сбера" Анатолий Попов в ходе конференции "Бизнес-инсайдер"

"По итогам восьми месяцев 2021 года объем внутренних авиаперевозок вырос на 72,2% и на 20,1% соответственно к аналогичным периодам 2020 и 2019 годов, достигнув 59,1 млн пассажиров. По расчетам "Сбера", при сохранении существующих условий для авиаперелетов объем внутренних авиаперевозок по итогам 2021 года достигнет 81,6 млн человек и превысит доковидный показатель 2019 года на 12%", - сказал Попов.

Он пояснил, что в целом по 2021 году "Сбер" дает чуть меньший прогноз динамики рынка, поскольку из-за закрытых европейских направлений пассажиропоток в IV квартале может оказаться существенно ниже аналогичного периода 2019 года.

"Но в случае дальнейшего открытия международных рейсов рынок и прибыль авиакомпаний достаточно быстро восстановятся из-за высокого отложенного спроса", - отметил он.

По данным "Сбера", рост внутренних авиаперевозок был простимулирован развитием отечественного туризма и субсидирования внутренних авиаперевозок государством. Аэропорты российских курортов превысили пассажиропоток доковидного 2019 года. За восемь месяцев 2021 года Анапа и Калининград увеличили пассажиропоток к уровню 2019 года соответственно на 83% и 65% - до 2,2 и 2,6 млн человек, Сочи - на 65%, до 7,8 млн.