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В Венесуэле заявили, что построят производящий автоматы Калашникова завод в 2022 году

Посланник президента страны Адан Чавес также обратил внимание на "проблемы, связанные с экономической блокадой США"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле должно завершиться во второй половине 2022 года. Об этом заявил во вторник журналистам на пресс-конференции посланник президента Венесуэлы, старший брат экс-президента республики Уго Чавеса Адан Чавес.

"В данном вопросе пытаемся найти совместное решение. Строительство фабрики должно завершиться во второй половине 2022 года", - сказал он.

Чавес также обратил внимание на "проблемы, связанные с экономической блокадой США". "Это ограничило поток средств, которые нужны для страны, для реализации, - продолжил он. - Нам удалось с помощью друзей разбить блокаду, но она все еще генерирует ряд экономических проблем".

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