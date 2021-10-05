В Венесуэле заявили, что построят производящий автоматы Калашникова завод в 2022 году

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле должно завершиться во второй половине 2022 года. Об этом заявил во вторник журналистам на пресс-конференции посланник президента Венесуэлы, старший брат экс-президента республики Уго Чавеса Адан Чавес.

"В данном вопросе пытаемся найти совместное решение. Строительство фабрики должно завершиться во второй половине 2022 года", - сказал он.

Чавес также обратил внимание на "проблемы, связанные с экономической блокадой США". "Это ограничило поток средств, которые нужны для страны, для реализации, - продолжил он. - Нам удалось с помощью друзей разбить блокаду, но она все еще генерирует ряд экономических проблем".