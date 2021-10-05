Ставрополье рассчитывает удвоить урожай сахарной свеклы в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья планируют удвоить урожай сахарной свеклы в 2021 году по сравнению с результатом 2020 года и собрать не менее 1,6 млн т продукции, сообщил во вторник и.о. первого зампреда правительства Ставропольского края Владимир Ситников.

В 2020 году из-за неблагоприятной погоды урожай сахарной свеклы снизился по всей стране. На Ставрополье он составил 865 тыс. т. Для наращивания объемов производства под урожай 2021 года аграрии увеличили посевные площади с 23 тыс. га до 30 тыс. га.

"По сахарной свекле урожайность 580 [ц с га], мы сегодня убрали 12 тыс. га, или 40% от 30 тыс. га. Рассчитываем получить 1,6-1,7 млн т свеклы", - сказал он в видеозаписи, опубликованной на странице в Instagram.

Из-за обильных дождей в сентябре 2021 года уборочную кампанию в регионе и сев озимых приостановили. "Двойная норма осадков выпала за сентябрь, практически десять дней не выходим в поле, все это отразилось на темпах <...>. По прогнозу в течение десять дней погода восстанавливается, активно вступаем в уборку, работаем с элеваторным хозяйством, чтобы не допустить потерь зерновых. Сев рассчитываем завершить в течение 15 дней, равно как и уборку подсолнечника, кукурузы и свеклы", - отметил Ситников.

Ставропольские производители сахарной свеклы направляют сырье на переработку на завод в город Изобильный и в соседние регионы. Регион экспортировал в 2020 году 41,8 тыс. т сахара, что в 1,3 раза больше уровня 2020 года.