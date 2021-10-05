Минсельхоз снизил прогноз по экспорту зерна в 2021-2022 сельхозгоду до 45-48 млн тонн

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ снизил прогноз по экспорту зерна в 2021-2022 сельхозгоду (1 июля 2021 - 30 июня 2022 года) с 51 до 45-48 млн тонн, сообщил в интервью "Российской газете" министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"По предварительным оценкам, в сезоне 2021-2022 экспорт зерновых составит 45-48 млн тонн", - сказал он.

Ранее экспортный потенциал зерна в текущем сезоне оценивался министерством в 51 млн тонн. При этом по поставкам пшеницы ведомство пока не озвучивало свой прогноз.

"Цифры подтверждают, что ограничительные меры не оказали негативного влияния на показатели экспорта. С начала года за рубеж направлено не менее, чем за аналогичный период прошлого года. То есть мы, как и прежде, стабильно обеспечиваем мировой рынок", - заключил министр.

Минсельхоз повысил оценку по экспорту АПК в 2021 году до $34-35 млн, сообщил Патрушев.

"Поставки сельхозпродукции и продовольствия сохраняют тенденцию к росту. Ожидаем, что по итогам года аграрный экспорт составит $34-35 млрд. Сейчас у нас есть основания говорить о том, что второй год подряд можем выйти на положительное сальдо торгового баланса и остаться нетто-экспортерами продукции АПК", - сказал он.