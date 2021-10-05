В Петрозаводске модернизируют транспортную систему при участии ВЭБ.РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 октября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков и заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун подписали 5 октября соглашение о сотрудничестве для модернизации системы общественного транспорта Петрозаводска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В Петрозаводске планируется масштабная модернизация системы пассажирского общественного транспорта. Помощь в ее реализации правительству Карелии и администрации города окажет Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.

Проблема общественного транспорта столицы Карелии, качества транспортных услуг была одной из основных на протяжении последних лет. В обновлении нуждается как подвижной состав, так и сама схема движения, которая сегодня не отвечает потребностям горожан. "Это одна из приоритетных проблем, которую предстоит решить администрации Петрозаводского городского округа, потому что значительное количество обращений, поступающих от горожан, это, безусловно, работа транспорта: это грязные транспортные средства, это грубость водителей, это несоблюдение графика движения, несоблюдение маршрута движения. Это целый ком проблем, который катится на граждан, они системой, безусловно недовольны. Недовольство справедливо транслируется городской администрации", - рассказал ТАСС глава администрации Петрозаводска Владимир Любарский.

Заключенное соглашение предполагает решение этих проблем в несколько этапов. К июню 2022 года планируется разработка новой маршрутной сети, которая исключит дублирование маршрутов и обеспечит сообщение с отдаленным и вновь строящимися жилыми районами города. Будет проведена оптимизация расписания и интервалов движения общественного транспорта. Петрозаводск уже получил средства на эту работу.

Кроме того, проект даст возможность перейти на иную форму взаимодействия с компаниями-перевозчиками - брутто-контракты, что позволит ввести регулируемый тариф на стоимость проезда и в целом иметь больше рычагов влияния на работу предприятий. Новый формат соглашений будет работать в условиях, когда транспортная компания отдает выручку в бюджет города, а за свою работу получать зафиксированную в договоре плату. Все это, по мнению властей, позволит обновить подвижной состав, повысить качество услуг, в том числе в части технического состояния транспорта, его внешнего вида и профессионализма водителей.

При поддержке ВЭБ.РФ в России уже реализовали три проекта модернизации системы общественного транспорта. Подобные работы провели в Твери, Перми и Новокузнецке. Дорожные карты подписаны еще в 15 городах.