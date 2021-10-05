Почти 30 проектов по развитию мелиорации в Дагестане могут войти в госпрограмму России

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана направили на рассмотрение в Минсельхоз России 29 проектов развития мелиорации для включения в государственную программу России по развитию мелиоративного комплекса на 2022 год, сообщили во вторник в пресс-службе республиканского Минсельхозпрода со ссылкой на главу министерства Баттала Батталова.

"Заинтересованность к участию в программе проявили около 50 сельхозтоваропроизводителей республики. С руководителями хозяйств детально обсудили все нюансы предлагаемых ими проектов, после чего 29 проектов решили предоставить на рассмотрение в Минсельхоз России. Среди них есть проекты по строительству и реконструкции гидромелиоративных систем, фитомелиорации, а также по культуротехнике. Есть надежда, что они будут одобрены", - привели в пресс-службе слова Батталова.

По словам министра, для Дагестана участие в новой госпрограмме особенно актуально, так как около 70% сельскохозяйственной продукции в республике выращивается на орошаемых землях.

Как сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Шарип Шарипов, благодаря федеральной поддержке в последние годы в республике удалось увеличить ввод в сельхозоборот орошаемых земель. "В 2020 году вместо запланированных 5800 га было реконструировано и построено 6870 га орошаемых площадей. В 2021 году работы находятся в активной фазе", - сказал Шарипов.

В мае правительство России утвердило госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса на период с 2022 по 2031 год. Цели программы - вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных почв на площади не менее 3,6 млн га.