Власти Ставрополья планируют удвоить господдержку при покупке жилья

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены удвоить расходы краевого бюджета, направляемые на поддержку отдельных категорий граждан при покупке жилья. Сумма на 2022 год запланирована в объеме 2,3 млрд рублей, сообщили журналистам во вторник в Минфине края по результатам представления основных параметров бюджета на заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан увеличатся более чем в два раза - почти до 2,3 млрд рублей, из них 1 млрд рублей планируется направить на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, еще 790 млн рублей - на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

Главными направлениями расходов краевого бюджета на 2022 год в Минфине региона называют расходы на заработную плату работников бюджетных организаций края и социальные расходы. "Меры социальной поддержки населения в 2022 году обойдутся бюджету в 29,7 млрд рублей, из которых более 18,9 млрд рублей - поддержка семей с детьми, 7,9 млрд рублей - поддержка ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста", - поясняется в сообщении.

В Минфине региона отмечают, что основные характеристики бюджета на планируемый период уточняются, но обозначенные направления расходов уже нашли отражение в формируемом законопроекте о бюджете Ставропольского края.