В Дагестане запланировали рост средней зарплаты на 90,5% к 2030 году

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Рост среднемесячной заработной платы в Дагестане к 2030 году должен составить 90,5% к уровню 2020 года, а доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократиться более чем вдвое - до 7,3%. Такие показатели предусмотрены проектом стратегии развития региона, сообщили во вторник в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Отдельно можно отметить ожидаемое снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума к 2030 году до 7,3%, в настоящий момент значение этого показателя в 2,2 раза выше. Кроме того, предполагается снижение безработицы более чем в два раза относительно уровня 2020 года, до 7,5%. Рост реальной среднемесячной заработной платы к 2030 году составит 90,5%", - говорится в сообщении министерства.

Достичь этих показателей предполагается в том числе при реализации федеральных и региональных инвестиционных программ и проектов. В частности, ожидается, что до 2030 года рост инвестиций в основной капитал в республике составит 98,3% к уровню 2020 года, промышленное производство вырастет более чем в два раза, будет создано 265 тыс. рабочих мест, в том числе 50 тыс. - в сфере МСП.

Комментируя проект стратегии, руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Виктория Павлюшина отметила, что достижение ряда предусмотренных показателей является серьезным вызовом для Дагестана.

"В настоящий момент перед республикой стоит ряд вызовов. Это опережающий рост численности населения в трудоспособном возрасте и высокий уровень безработицы, высокий уровень теневой занятости и экономически неактивного населения, зависимость экономики и регионального бюджета от федеральных средств, низкая доля обрабатывающих производств в структуре экономики, нереализованный потенциал в переработке сельскохозяйственной продукции, а также инфраструктурные ограничения. Стратегия социально-экономического развития до 2030 года призвана нивелировать существующие проблемы, создать условия для развития Дагестана опережающими темпами, а также обеспечить дополнительные точки роста на территории субъекта", - привели в пресс-службе слова Павлюшиной.

Эксперт также отметила, что в целевых значениях показателей стратегии отражена специфика региона. В частности, ожидаемая продолжительность жизни в Дагестане 2030 году - 81,1 года, что даже выше показателя, заявленного в "июньском" указе президента РФ о национальных целях развития до 2030 года.

О проекте стратегии развития Дагестана

Проект стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2030 года был представлен общественности республики 28 сентября. В первую редакцию стратегии вошли, в частности, проекты в сфере энергетики и ЖКХ, туризма, развития АПК, экологии, биоресурсов горной зоны и Каспийского моря, развития северной зоны и махачкалинской агломерации, а также вопросов здравоохранения, образования, социального развития, культуры, молодежной политики. В настоящее время проект стратегии доступен для общественного обсуждения - замечания и предложения по усовершенствованию документа принимаются до 11 октября.