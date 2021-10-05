Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на нефть на ноябрь для Азии, США и Европы

ТАСС, 5 октября. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, снизила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По его данным, Saudi Aramco сократила цену марки Arab Light для дальневосточных регионов на $0,4 за баррель. Таким образом, премия к этому сорту на $1,3 за баррель выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai.

Саудовская компания понизила цены практически на все сорта, предназначенные для покупателей в Средиземноморском регионе, северо-западной части Европы и США.

Ранее в коммюнике секретариата ОПЕК сообщалось, что министры стран ОПЕК+ на заседании 4 октября приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) и в ноябре. Там также подчеркивается, что странам, не выполнившим квоты по сокращению добычи нефти, необходимо компенсировать перепроизводство до конца 2021 года.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.