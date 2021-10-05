Эксперт: РФ следует договориться с ведущими странами о коллективном управлении интернетом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. России нужно договориться с ведущими странами мира и совместно привести интернет к коллективному управлению. Об этом заявил во вторник президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров в эфире телеканала "Россия-24".

"Суверенный интернет гарантирует нас внутри страны. Но отделиться от всего мира и не использовать международный интернет <...> было бы неправильно. То есть нужно договориться с США, договориться с ведущими экономиками мира, чтобы мы наконец получили интернет, не зависимый от одной страны, чтобы он управлялся так называемым коллективным разумом", - сказал он.

По словам Макарова, упор нужно сделать на ведущих представителей Азии, в частности на Китай, поскольку такие страны имеют определенные ресурсы. "[Необходимо] договариваться о том, что мы совместно предлагаем [американцам] новые правила игры", - уточнил он.

Существующие правила больно ударили по Америке, и ее представители сами понимают, что текущая система не работает в интересах их страны, добавил эксперт.

Макаров объяснил, что необходимо выровнять позиции таким образом, чтобы все корневые серверы не находились исключительно на территории США, чтобы интернет перестал быть "американским". "[Тогда] будет сделано так, что интернет и его инфраструктура будут подчиняться международным органам. Конечно, это не так просто, но к этому нужно идти, без этого мы не сможем быть независимыми полностью", - отметил президент ассоциации.