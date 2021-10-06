Агропромышленная выставка "Золотая осень" откроется в Подмосковье 6 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Официальное открытие российской агропромышленной выставки "Золотая осень" состоится 6 октября на площадке конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Московской области. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Официальное открытие выставки состоится 6 октября. Участие в торжественной церемонии примут заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. В рамках мероприятия состоится награждение лучших работников АПК", - отмечается в сообщении.

В выставке, которая проходит в 23-й раз, примут участие более 100 экспонентов из различных регионов России. "Золотая осень - 2021" познакомит с ключевыми тенденциями и достижениями АПК. Здесь развернется масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники, а также будет организована демонстрация испытаний новейших образцов беспилотных комбайнов, тракторов и дронов. Павильон животноводства разместится на 2,5 тыс. кв. м и представит лучшие достижения отечественного молочного и мясного скотоводства, птицеводства, овцеводства, козоводства и других подотраслей.

Кроме того, участники рынка и эксперты смогут ознакомится с передовыми разработками в сфере цифровизации АПК и аграрной науки, а также органическим атласом - реестром отечественных производителей органики. В павильоне Минсельхоза можно будет оценить ход реализации государственных программ по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса России. В рамках деловой программы выставки специалисты обсудят такие актуальные направления, как научное и кадровое обеспечение отрасли, государственная поддержка АПК, развитие производства органической продукции, цифровая трансформация и многие другие темы. Особое внимание будет уделено совместному проекту Совета Федерации и Минсельхоза России "Женщины в АПК", цель которого - способствовать формированию открытого диалога по вопросам женской повестки в сельскохозяйственной отрасли.

Другие события выставки

В рамках "Золотой осени" 6 октября пройдет Первый агротехнологический форум, организаторами которого выступили компания "Иннопрактика" и Россельхозбанк. Основной темой мероприятия станет аграрное образование как ключевой элемент развития инновационной экономики. Этот вопрос обсудят представители крупных агрохолдингов, основатели агротех- и фудтех-стартапов, ректора ведущих российских аграрных вузов. В частности, в дискуссии "Инновационные специальности в АПК - рост в будущее" примут участие руководитель платформы "Свое фермерство" Любовь Любаева, а в сессии "Аграрное образование в России: через тернии к звездам" - заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук, директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко и ректор Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир Трухачев.

Кроме того, в парке "Патриот" с 7 октября начнет работу Национальный гастрономический фестиваль "Золотая осень - 2021". Он представит лучшую фермерскую продукцию со всей страны, в том числе от участников конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Посетители смогут не только попробовать и купить натуральные продукты, которые являются гордостью регионов, но больше узнать об их производстве, познакомиться и пообщаться с самими фермерами. Для производителей же фестиваль даст возможность напрямую без посредников завоевать новых клиентов и заявить о своей продукции. Ярмарка продлится до 10 октября.