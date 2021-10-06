"Известия": правительство поручило проработать критерии стандартного жилья с мебелью

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минстрою и Минпромторгу проработать стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки сдаваемого жилья. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на поручение вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Для граждан такая мебель будет стоить на 40-50% дешевле, а цена квартиры при этом вырастет не более чем на 5%", - пишет газета со ссылкой на девелоперов.

В поручении отмечено, что предложение в аппарат правительства направила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. На данный момент в числе обязательных требований к жилью стандарт-класса является наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой и плиты на кухне.

"Следует включить в требования обязательную чистовую отделку (полностью готовый ремонт с обоями), а также мебель - кухню, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной", - сказал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, генеральный директор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков.

По его словам, стоит предусмотреть на выбор три-пять вариантов мебели и отделки, на то и другое должна распространяться гарантия пять лет. "По сути, цель заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали еще потребительский кредит на длительный ремонт, - подчеркнул Шестаков.

Опрошенные газетой специалисты считают, что такие варианты сдачи жилья приживутся в рамках программ реновации, расселения аварийных домов, обеспечения жильем детей-сирот, молодых семей, врачей и учителей.