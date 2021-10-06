Исследование показало рост среднего чека валютообменной операции в РФ в сентябре

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Средний чек одной валютообменной операции в сентябре вырос в сравнении с предыдущем месяцем на 19%, до 73,35 тыс. рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть у ТАСС).

"Россияне стали менять валюту на заметно более высокие средние чеки. По данным банка "Русский стандарт", относительно августа 2021 года этот показатель вырос на 19% и составил 73,354 тыс. рублей. Кстати, подобному могла поспособствовать не только повышенная финансовая активность вернувшихся из отпусков россиян, но и спрос на валюту у тех, кто только отправился в путешествия и деловые зарубежные поездки в сентябре. Ведь многие родители, к примеру, планируют свой отдых на первый месяц учебного года, когда нагрузка в учебных заведениях еще не слишком высока", - отмечается в исследовании.

Вместе с тем общее количество валютообменых операций в сентябре относительно августа выросло на 15%, а общая сумма - на 37%. При этом по сравнению с сентябрем прошлого года количество операций в минувшем месяце увеличилось на 43%, а сумма - на 38%, указывают аналитики банка.

Интерес в продаже и покупке валюты в сентябре, как показала статистика банка, оказался одинаковым. В общем количестве валютообменных операций месяца на продажу и на покупку пришлось по 50%.

"Традиционно интерес к доллару выше, чем к евро, и сентябрь 2021 года не стал исключением. В первый месяц осени россияне чаще покупали доллар, чем продавали, в отличие от августа, где ситуация была противоположной. Средний чек одной операции с долларом в сентябре вырос на 22% относительно августа и составил $981", - говорится в исследовании. Средний чек одной операции с евро в сентябре вырос на 17% по сравнению с августом и составил €900.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в августе и сентября 2021 года, а также в сентябре 2020 года.