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Экспорт сельхозпродукции Южной Кореи в 2021 году достиг рекордных $6,92 млрд

Особое место среди экспортируемых товаров занимают такие традиционные виды пищевых продуктов, как корейские квашеные овощи кимчхи, различные виды соусов и приправ, женьшень и лапша быстрого приготовления

СЕУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Объем экспорта сельскохозяйственной пищевой продукции Республики Корея с первого по третий квартал 2021 года составил $6,92 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю. Как сообщило в среду министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития, это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Зарубежные поставки свежей продукции выросли на 9,7%, составив $1,81 млрд, а обработанной - на 12,8%, до $5,11 млрд.

Особое место среди экспортируемых товаров занимают такие традиционные виды пищевых продуктов, как корейские квашеные овощи кимчхи, различные виды соусов и приправ, женьшень и лапша быстрого приготовления. В докладе указано, что экспорт данных видов продукции растет рекордными темпами, а особых успехов достигли производители кимчхи. На фоне ряда исследований, указывающих на его эффективность в профилактике новой коронавирусной инфекции, спрос на корейские ферментированные овощи резко вырос в Японии, США, странах Европы и на других рынках.

Южнокорейская лапша быстрого приготовления также набирает все большую популярность за рубежом.

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Республика Корея
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