В ТОР "Емва" в Коми создадут лесопитомник на 15 млн сеянцев и деревообрабатывающий завод

СЫКТЫВКАР, 6 октября. /ТАСС/. Инвесторы расширенной территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Емва" в Республике Коми намерены создать в ближайшие три года деревообрабатывающий завод и лесопитомник мощностью до 15 млн саженцев в год. Суммарные инвестиции оцениваются в 371 млн рублей, будет создано 40 новых рабочих мест, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о расширении видов деятельности, разрешенных на территории ТОР "Емва". Это дает возможность для новых инвестиционных проектов, в частности, в сфере лесопереработки.

"Теперь на территории ТОР "Емва" будет создан лесопитомник для восстановления лесов и деревообрабатывающий завод. Завод будет построен в 2022-2023 годах с объемом переработки 20 тыс. кубометров пиловочника в год и производством до 10 тыс. кубометров пиломатериалов. Объем инвестиций составит 75 млн рублей. Инвестором выступит вновь зарегистрированное на территории моногорода Емва предприятие. В перспективе там планируется создать производство топливных пеллет", - сообщила зампред правительства Коми.

Помимо этого, специализированная организация из Санкт-Петербурга намерена зарегистрировать в Емве новое предприятие и создать лесопитомник мощностью до 15 млн саженцев сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты. На проектную мощность планируется выйти к 2023 году. "В настоящее время реализация лесовосстановительных мероприятий осложняется отсутствием в достаточном количестве посадочного материала и специализированных питомников, что препятствует исполнению обязательств лесопользователей в части лесовосстановления. На территории республики действует один частный лесной питомник по выращиванию сеянцев хвойных пород по данной инновационной технологии. Мощность данного питомника составляет 8 млн сеянцев в год, что, по оценке экспертов, лишь на 5% покрывает потенциальную потребность", - добавила глава регионального минэкономразвития.

Моногород Емва с населением около 13 тыс. человек получил статус ТОР в марте 2017 года. Там планировалось создать крупный тепличный комплекс, индустриальный парк с предприятиями по глубокой переработке древесины, производству стройматериалов и логистическим центром. В качестве преимуществ Емвы называлось удобное транспортное расположение, наличие крупного железнодорожного узла, а также возможность обеспечить промышленные объекты электроэнергией и газом.