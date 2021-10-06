"Ъ": продажи смартфонов выросли на 30% в третьем квартале

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Продажи смартфонов в третьем квартале выросли на 30% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. За третий квартал было продано 8,4 млн телефонов, пишет в среду "Коммерсантъ".

Как отмечает издание со ссылкой на экспертов и участников рынка, на рост продаж помимо традиционного фактора - начала учебного года - могли повлиять обновление модельного ряда ведущими производителями, а также социальные выплаты отдельным категориям граждан.

При этом ретейлеры отметили, что за три квартала текущего года продажи снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обращает внимание издание.

"Всего с начала года, по оценке компании "Связной", в России продано 21,2 млн смартфонов на 484,6 млрд руб., из них за третий квартал - 8,4 млн устройств на 180,8 млрд руб.", - пишет издание.