En+ Group ожидает рекордной выработки электроэнергии по итогам 2021 года

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. En+ Group рассчитывает на рекордные показатели выработки электроэнергии по итогам 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава энергетического бизнеса группы Михаил Хардиков.

"Это уже видно по полугодовым результатам. Я думаю, что рекорд будет", - сказал Хардиков.

По итогам января - июня 2021 года En+ Group нарастила производство электроэнергии на 12%, до 44 млрд кВт*ч, а во втором квартале рост составил 15%, до 20,7 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии увеличился на 11%, до 16,1 млн Гкал.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.