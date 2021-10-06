Центр компетенции для поддержки сельской молодежи создадут в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Чеченское отделение Российского союза сельской молодежи (РССМ) создаст в республике центр компетенции, который займется поддержкой проживающих в сельской местности молодых людей, прежде всего, их профориентацией. Упор будет сделан на IT-специальности и востребованные в сельском хозяйстве профессии, рассказал во вторник ТАСС председатель регионального отделения союза Султан Галбацов.

Проект создания центра поддержал Фонд президентских грантов. На создание центра компетенции будет направлено более 1,5 млн рублей, при этом более трети от суммы вложит регионального отделение РССМ.

"Мы хотели бы, чтобы молодежь имела возможности реализовать себя в сельской местности. В первую очередь мы будет делать акцент на популярные IT-профессии, а также профессии, которые востребованы в сельском хозяйстве, - сказал Галбацов. - Сегодня аграрный сектор испытывает большую потребность в современных кадрах. Несколько инициатив в этом направлении мы запустим сразу после старта работы центра компетенции".

Ключевыми партнерами, участвующими в реализации проекта, собеседник назвал региональные власти, прежде всего, министерство сельского хозяйства и министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике, а также Чеченский государственный педагогический университет. "На базе вуза в ближайшее время заработают технопарки, где будет осуществлена коллаборация аграрных, педагогических направлений и современных технологий", - отметил Галбацов.

В ходе пандемии коронавируса отделение РССМ в Чечне получило хороший опыт работы с районами республики в онлайн-формате. Он, по словам собеседника, будет учтен при работе центра компетенции. "Располагаться он будет в Грозном, потому что это удобно с точки зрения логистики. Но мы будем работать в сельских районах, ничто не заменит живого общения с молодежью", - отметил руководитель отделения.

Российский союз сельской молодежи создан в декабре 2008 года. Структурные подразделения РССМ открыты в 81 субъекте РФ и объединяют более 60 тыс. молодых людей.