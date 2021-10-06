Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 19%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 3 октября 2021 года, вырос на 19% в годовом выражении и достиг $23,995 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Неделей ранее темп роста экспорта данной категории продукции также составлял 19%.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 13% и составил $7,327 млрд, продукции масложировой отрасли - на 44%, до $4,935 млрд, поставки мясной и молочной продукции - на 28%, до $1,059 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 16% и достиг $4,385 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 8%, до $3,126 млрд. Экспорт прочей продукции АПК возрос на 14% - до $3,163 млрд.

В структуре экспорта 12,5% поставок пришлось на ЕС, 12,4% - на Турцию, на Китай - 10,8%, на Южную Корею - 7,2%, Казахстан - 5,8%, Египет - 5%, Белоруссию - 4%, Украину - 2,6%, Узбекистан - 2,3%, Азербайджан - 2%.

По данным на 3 октября, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 36% в годовом выражении (до $2,997 млрд), в Турцию - на 35% (до $2,975 млрд), экспорт агропромышленной продукции из России в Китай снизился на 8% (до $2,592 млрд), в Южную Корею поставки выросли на 50% (до $1,738 млрд), в Казахстан - на 20% (до $1,388 млрд).