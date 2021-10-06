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В Москве зарегистрировались и начали работать порядка 500 новых предприятий за пять лет

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, ежегодно компании приносят в бюджет Москвы более 2,28 млрд рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 500 новых предприятий зарегистрировались и начали работать в Москве за последние пять лет. Об этом сообщил в среду руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров на XVI национальном конгрессе "Модернизация промышленности России: приоритеты развития".

"За последние пять лет в Москве зарегистрировались и начали свою производственную деятельность порядка 500 новых предприятий. На них создано более 14,5 тыс. рабочих мест", - сказал он.

По словам главы ведомства, в 2020 году совокупная выручка новых предприятий составила 96,2 млрд рублей. Ежегодно эти компании приносят в бюджет Москвы более 2,28 млрд рублей налогов.

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