В Москве зарегистрировались и начали работать порядка 500 новых предприятий за пять лет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 500 новых предприятий зарегистрировались и начали работать в Москве за последние пять лет. Об этом сообщил в среду руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров на XVI национальном конгрессе "Модернизация промышленности России: приоритеты развития".

"За последние пять лет в Москве зарегистрировались и начали свою производственную деятельность порядка 500 новых предприятий. На них создано более 14,5 тыс. рабочих мест", - сказал он.

По словам главы ведомства, в 2020 году совокупная выручка новых предприятий составила 96,2 млрд рублей. Ежегодно эти компании приносят в бюджет Москвы более 2,28 млрд рублей налогов.