Мишустин заявил, что потенциал агропромышленного комплекса России далеко не исчерпан

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Потенциал российского агропромышленного комплекса (АПК) далеко не исчерпан, у него есть возможности для новых проектов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и гостям выставки "Золотая осень".

"Наш агропром, как уже говорил президент, за последние годы добился впечатляющих результатов. Но очевидно, что потенциал нашего сельского хозяйства еще далеко не исчерпан, [есть] еще немало возможностей для новых проектов в агросекторе", - подчеркнул глава кабмина.

"Агропромышленный комплекс успешно решает задачи продовольственной безопасности России и сохраняет курс на создание высокотехнологичного, современного производства. Как неоднократно подчеркивал президент, мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания и последовательно осваиваем глобальные рынки", - сказал председатель правительства.

Он особо отметил хорошие результаты обрабатывающего сектора. Так, по данным Росстата, в текущем году более чем на треть выросли объемы производства фруктовых и овощных соков, существенно увеличился выпуск консервов для детского питания и минеральной воды, есть прирост и в других отраслях пищевой промышленности.

В сфере развития агробиотехнологий российскими аграрными вузами с прошлого года было создано 56 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, указал Мишустин.

"Сейчас в Государственной думе находится законопроект, который должен создать условия для развития рынка семян. Это важная часть обеспечения продовольственной независимости нашей страны. К этой работе подключатся депутаты уже нового, восьмого созыва", - добавил он.

Законодательная поддержка

В целом говоря о нормотворческой поддержке отрасли, Мишустин напомнил, что законодательная база для аграрного сектора была существенно обновлена, и упомянул среди принятых решений снижение требований при создании небольших кооперативов, что должно упростить старт для малого бизнеса на селе. Кроме того, установлены правовые основы для формирования рынка сельскохозяйственной продукции и товаров с улучшенными характеристиками, что позволит все большему числу предпринимателей продвигать свою продукцию как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

"Чтобы помочь аграриям, которые несут потери из-за погоды, например, пожаров или паводков, приняли закон о господдержке сельскохозяйственного страхования в случае введения режима чрезвычайной ситуации. Теперь у сельскохозяйственных товаропроизводителей появится возможность и в этой ситуации получить страховую выплату, которая поможет им восстановить хозяйство", - рассказал премьер.

Он указал и на то, что впервые в российское право введено понятие сельского туризма, что позволит на системной основе продвигать новое перспективное направление.