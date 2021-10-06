Мишустин заявил, что кабмин продолжит создавать условия для улучшения жизни на селе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские власти будут и далее содействовать развитию в стране агропромышленного комплекса, продолжат работу по улучшению условий жизни на селе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и гостям выставки "Золотая осень".

"Правительство продолжит создавать благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса, - заверил глава кабмина. - И в первую очередь это касается сельских территорий".

В этом году мероприятия по их комплексному развитию реализуются в 82 регионах страны в рамках профильной программы, заметил Мишустин. В том числе запланировано ввести в эксплуатацию либо приобрести порядка 54 тыс. кв. м. жилья за счет предоставления социальных выплат, реализовать более 3 тыс. проектов благоустройства сельских территорий.

"Продолжает действовать программа "Сельская ипотека". Финансирование, которое мы предусмотрели на текущий год, позволит улучшить жилищные условия более 50 тысяч семей", - сказал председатель правительства РФ.

Многое, продолжил премьер, делается для повышения качества медицинской помощи, создания условий для образования, досуга, занятий спортом. "Продолжим работу по улучшению водоснабжения, газификации, строительству дорог, чтобы люди, которые живут на селе, были обеспечены всем необходимым для нормальной жизни", - добавил он.