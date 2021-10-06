МЭР: развитие секторов экономики в СКФО требует переосмысления

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Участие государства и бизнеса в развитии секторов экономики Северного Кавказа требует переосмысления, необходимо уделить больше внимания привлечению в регионы СКФО частных инвесторов, такое мнение высказал замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в ходе выступления по видеосвязи на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО", которая проходит в Нальчике в среду.

"Сейчас в рамках работы над формированием моделей экономического развития (регионов - прим. ТАСС) становится понятно, какие векторы развития в том или ином субъекте требуют особого внимания и привлечения туда инвестиций. Другого инструмента развития, наверное, нет - бюджетные инвестиции в рамках Северного Кавказа вносят свой вклад, но это больше социальная, инженерная инфраструктура. Это является важным фактором развития, тем не менее, развитие секторов экономики требует серьезного переосмысления", - сказал Назаров.

Он также отметил необходимость активизировать работу банковского сектора в регионах СКФО, привлекая, в том числе, крупные кредитные организации.

"К сожалению, крупные банки с госучастием не активно реализуют или поддерживают проекты на территории СКФО - может быть, исключением является Ставропольский край. Это тоже вопрос для обсуждения, который требует анализа и активизации банковской сферы. Очевидно, что это движение должно быть двухсторонним, надо оценивать всю модель ведения бизнеса и то, каким образом здесь с банковским сообществом работать", - добавил замминистра экономического развития.