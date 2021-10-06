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Стоимость акций "Фосагро" на Мосбирже впервые превысила 5 290 рублей за бумагу

Котировки компании растут в отсутствии корпоративных новостей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Акции "Фосагро" в ходе торгов на Московской бирже обновили максимум, превысив 5 290 рублей и в пике торговались на уровне 5 294 рублей (+4,69%) за бумагу. Об этом свидетельствуют данные биржи на 12:28 мск.

К 13:00 акции "Фосагро" замедлили рост и торговались на уровне 5 260 рублей (+4,01%) за шт.

Котировки компании растут в отсутствии корпоративных новостей.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании является структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева - старшего и членов его семьи, а также ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.

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