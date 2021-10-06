Росатом закажет исследования по квантовым вычислениям почти за 8 млрд рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Росатом закажет масштабные научные исследования по теме "Развитие высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" компании "Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий". Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, за эту работу, которая продлится до 31 декабря 2024 года, госкорпорация заплатит исполнителю 7,73 млрд рублей.

"Целью выполнения НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - прим. ТАСС) является достижение технологических показателей, установленных дорожной картой (ДК) "Квантовые вычисления", проведение исследований по приоритетным технологиям и по разработке перспективных способов реализации кубитов", - говорится в техническом задании на исследования. Перед исполнителями поставлена задача разработать облачную платформу квантовых вычислений, технические решения по созданию квантовых процессоров и квантовых симуляторов на базе четырех основных платформ (сверхпроводников, нейтральных атомов, ионах в ловушках, фотонных чипах), изучить возможности масштабирования квантовых процессоров, а также разработать технические решения по созданию новых типов физической реализации кубитов.

Оговаривается обязательное достижение целевых показателей, указанных в отдельных пунктах ДК. Например, количество кубитов в квантовом процессоре на основе сверхпроводников должно к 2024 году достичь 30, а в процессорах на основе нейтральных атомов, фотонных чипов или ионов в ловушках - 100. К этому же сроку минимальная точность двухкубитных операций должна составить 0,97, хотя для процессоров на основе ионов в ловушках и фотонных чипов целевой показатель на 2024 год выше - 0,99.

На сегодня Россия является одной из 17 технологически развитых стран с официально утвержденной квантовой стратегией. Дорожная карта развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" разработана Росатомом в соответствии с соглашениями о намерениях по развитию отдельных высокотехнологичных областей, заключенными в июле 2019 года между правительством Российской Федерации и госкомпаниями. Документ сфокусирован как на решении исследовательских и инженерных задач в области квантовых вычислений, так и на формировании экосистемы для развития этого направления, включающей создание инфраструктурной базы, образовательных программ, консорциумов с индустриальными партнерами. Одной из целей дорожной карты является создание к 2024 году отечественного 100-кубитного квантового компьютера.