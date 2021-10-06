Правительственная комиссия одобрила два инфраструктурных кредита Владимирской области

ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила две заявки администрации Владимирской области на предоставление инфраструктурных жилищных кредитов. Средства получат проекты комплексного развития Доброграда и жилищно-коммунального комплекса Александрова, написал в среду в соцсетях врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

"Президиум (штаб) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина только что одобрил Владимирской области заявку на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита для комплексного развития Доброграда и жилищно-коммунального комплекса г. Александрова", - сообщил Авдеев, отметив, что еще три поданные заявки будут рассматриваться отдельно.

Как уточнили ТАСС в администрации Владимирской области, объем кредитов составит 5,4 млрд рублей. Ранее сообщалось, что администрация Владимирской области направила в правительство РФ пять заявок на выделение инфраструктурных кредитов на сумму 9 млрд рублей при лимите области 5,6 млрд рублей.

Инфраструктурный бюджетный кредит планируется использовать для дальнейшей акселерации особой экономической зоны "Доброград-1", в том числе для привлечения сотрудников на ее предприятия и для развития социальной и инженерной инфраструктуры поселка Доброград, вокруг которого создана особая экономическая зона. Запланировано строительство инженерной инфраструктуры для жилой застройки площадью 186,8 тыс. кв. метров и сопутствующей социальной инфраструктуры (школы на 825 мест и двух детских садов на 220 мест каждый), создание туристической инфраструктуры (гостиничного комплекса, вейк-парка и термального комплекса), а также дорожной инфраструктуры для особой экономической зоны "Доброград-1". Ожидается, что консолидированный региональный эффект по проекту составит свыше 8 млрд рублей.

В Александрове заявкой предусмотрено строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки - 13 новых жилищных комплексов общей жилой площадью 367 тыс. кв. метров. Планируется возвести 12 блочно-модульных котельных общей мощностью 71,7 МВт взамен действующих неэффективных источников теплоснабжения, а также о модернизировать тепловые сети общей протяженностью 31,8 км.