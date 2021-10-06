Власти Алтайского края ожидают рост валового регионального продукта к 2024 году на 20%

БАРНАУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Рост объема валового регионального продукта (ВРП) в Алтайском крае к концу 2024 года прогнозируется на уровне 20% и превысит 842 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании правительства региона, посвященном прогнозу социально-экономического развития, временно исполняющий обязанности министра экономического развития края Анатолий Нагорнов.

"В 2021 году экономика региона восстанавливается, фиксируется повышение или достижения уровня 2019 года в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительной и инвестиционной деятельности, торговле. <…> Объем валового регионального продукта по итогам 2021 года может составить порядка 700 млрд рублей или 103% к уровню 2020 года. В среднесрочной перспективе прирост ВРП ожидается около 3% в год с учетом реализации инфраструктурных проектов. К концу 2024 года номинальный объем валового регионального продукта превысит 842 млрд рублей", - сказал Нагорнов.

Он отметил, что по итогам текущего года в крае восстановились до допандемийных показателей отрасли сельского хозяйства, строительства и торговля. В то же время не достигли показателей 2019 года сферы услуг и общественного питания. По словам Нагорнова, улучшилась ситуация на рынке труда. Так, в базе вакансий, по последним данным, находятся 25,4 тыс. предложений - на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Экономический рост в 2022-2024 годах в крае будут обеспечивать отрасли сельского хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения, строительства и транспорта. Около половины объема ВРП буду формировать три вида деятельности - промышленное производство, сельское хозяйство и торговля. В промышленном секторе уже в текущем году зафиксирован умеренный рост - 102,4% к уровню прошлого года. Объем отгруженной продукции по итогам года может превысить 483 млрд. рублей. Ежегодное увеличение объемов промышленного производства будет в пределах от 1,2% до 3,4%", - подчеркнул Нагорнов.

Прогноз социально-экономического развития в регионе разработан на период с 2022 по 2024 годы.