Кубань намерена наладить экспорт медицинских масок в Германию и Швейцарию

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Крупное предприятие Краснодарского края "Фармсервис", покрывающее 70% потребностей региона в средствах индивидуальной защиты, необходимых в условиях пандемии коронавируса, ведет переговоры с Германией и Швейцарией об экспорте продукции в 2022 году. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"С начала пандемии на этой фабрике впервые в Краснодарском крае был запущен проект по производству нетканого материала. Компания наладила собственное производство медицинских и респираторных масок, бахил. Ежедневный объем выпуска продукции составляет до 300 тыс. единиц. В 2022 году "Фармсервис" планирует приступить к экспорту медицинских масок на рынки зарубежных стран, переговоры о поставках идут с Германией и Швейцарией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил журналистам в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, "Фармсервис" в Динском районе на 70% обеспечивает потребности региона, поставляет средства индивидуальной защиты в медучреждения. Коммерческий директор Сергей Артюхин пояснил, что предприятие с начала 2021 года произвело 39 млн медицинских масок, 1 млн респираторов и 1 млн промышленных масок. По его словам, в 2022 году мощности предприятия планируется увеличить до 10 млн респираторов и 8 млн промышленных масок. На эти цели намерены направить как собственные средства предприятия, так и средства Фонда развития промышленности.

Ранее компания получила более 30 млн рублей из краевого Фонда развития для поддержки производства.