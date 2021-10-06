Участники саммита ЕС 21-22 октября обсудят цены на газ и предложения реформ энергорынка

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 6 октября. /ТАСС/. Участники саммита ЕС, который пройдет 21-22 октября в Брюсселе, обсудят цены на газ и предложения Испании и Франции по реформе энергорынка Евросоюза. Об этом заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита глав государств и правительств государств ЕС и Западных Балкан, завершившегося в Словении.

"На предстоящей встрече 21-22 октября мы будем обсуждать ситуацию на газовом рынке. Мы также рассмотрим предложения, которые выдвинули ряд стран ЕС", - отметил он.