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Участники саммита ЕС 21-22 октября обсудят цены на газ и предложения реформ энергорынка

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 6 октября. /ТАСС/. Участники саммита ЕС, который пройдет 21-22 октября в Брюсселе, обсудят цены на газ и предложения Испании и Франции по реформе энергорынка Евросоюза. Об этом заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита глав государств и правительств государств ЕС и Западных Балкан, завершившегося в Словении.

"На предстоящей встрече 21-22 октября мы будем обсуждать ситуацию на газовом рынке. Мы также рассмотрим предложения, которые выдвинули ряд стран ЕС", - отметил он.

Теги
ИспанияСловенияФранцияМишель, Шарль
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