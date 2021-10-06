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Регионы России подали 650 заявок на создание или обновление туристической инфраструктуры

Софинансирование по отобранным проектам будет проводиться Минстроем через прямую поддержку регионам или через бюджетные инвестиции корпорации "Туризм.РФ"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минстрой России получил 650 заявок на создание или модернизацию обеспечивающей туристической инфраструктуры из 68 регионов страны. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансов и имущественных отношений Минстроя России, администратор федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" Георгий Аргун, его слова приводит пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день мы совместно с коллегами начали активную работу по отбору объектов туристских территорий, федеральная поддержка которых и реализация начнется с 2022 года. Мы получили заявки от 68 субъектов на создание или модернизацию 650 объектов обеспечивающей инфраструктуры, предварительный перечень уже направлен в правительство России", - приводятся слова Аргуна.

Софинансирование по отобранным проектам будет проводиться Минстроем через прямую поддержку регионам или через бюджетные инвестиции корпорации "Туризм.РФ", в том числе на разработку мастер-планов туристских территорий.

Как ранее сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев, финансирование федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" до 2024 года включительно превысит 750 млрд рублей. Предусмотрено как прямое направление бюджетных денежных средств на создание инженерной инфраструктуры, так и гранты для малого бизнеса и субсидирование процентной ставки от 3 до 5% для крупного бизнеса при строительстве отелей.

Правительство России закрепило за министерством строительства и ЖКХ госпрограмму по развитию туризма. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года. Минстрой России в качестве куратора госпрограммы будет заниматься реализацией проектов по обеспечивающей туризм инфраструктуре. Речь идет о строительстве зданий и сооружений, на базе которых создадут туристические объекты.

Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" входит в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который запустили в 2021 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство планирует направить в целом на нацпроект по туризму до 2030 года 529 млрд рублей из федерального бюджета, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.

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