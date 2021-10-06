МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пользователи приложения "Госуслуги.Авто" получили возможность проверять историю автомобиля, а также делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) другому водителю. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

"Минцифры России сообщает о расширении функциональности мобильного приложения "Госуслуги.Авто". Пользователи могут делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) другому водителю, а также проверять историю автомобиля", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минцифры, с помощью приложения можно предъявлять СТС на доверенный для управления автомобиль, указав в "Госуслугах.Авто" ФИО автовладельца, номер водительского удостоверения, дату рождения водителя, которому он доверяет управление своим автомобилем, а также на какой срок передается управление. При этом у водителя, которому передается управление транспортным средством, в личном кабинете на "Госуслугах" тоже должен быть введен номер его водительского удостоверения. Водитель сможет предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении, добавили в министерстве.

Кроме того, в приложении появилась возможность просматривать историю автомобиля и скачивать выписку на него из госреестра транспортных средств ГИБДД, а также подать заявление на регистрацию транспортного средства, а по истечении срока действия водительского удостоверения записаться на его замену.

О приложении

В сентябре МВД РФ совестно с Минцифры запустили эксперимент по всей стране по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение "Госуслуги.Авто".

До конца 2021 года в "Госуслугах.Авто" штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет обжаловать сразу из приложения. Добавится функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.

Мобильное приложение "Госуслуги.Авто" будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС.