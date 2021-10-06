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Мишустин заявил, что цифровая экономика ставит перед РФ масштабные задачи

Как отметил премьер-министр, технологии меняют будущее, в котором предстоит жить и работать
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Переход к цифровой экономике ставит перед Россией масштабные задачи, связанные с развитием технологического сектора. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с победителями финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).

"Технологии активно меняют будущее, в котором вам предстоит жить и работать. Но и, конечно, переход к цифровой экономике перед нашей страной ставит очень масштабные задачи по развитию IT-индустрии", - сказал он.

Глава кабмина обратил внимание на то, что цифровая трансформация была обозначена президентом РФ Владимиром Путиным в качестве одной из национальных целей развития. Она ведет к "качественным, быстрым изменениям в экономике, включая перевод многих рабочих процессов в онлайн-формат", считает Мишустин.

Теги
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