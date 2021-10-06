Минпромторг призвал регионы подготовить производителей воды к маркировке с 1 декабря

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минпромторг призвал представителей регионов России подготовить производителей молочной продукции и воды к маркировке с 1 декабря 2021 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что в Минпромторге России прошло селекторное совещание с представителями субъектов Российской Федерации, посвященное готовности производителей регионов к внедрению цифровой маркировки третьего этапа - молочной продукции и первого этапа упакованной воды.

"Минпромторг в еженедельном формате проводит совещания с производителями молочной продукции и упакованной воды, приглашает интеграторов, типографии и разбирает по каждому предприятию статус готовности к 1 декабря. Мы настоятельно просим организовать такую же форму работы в субъектах со своими производителями", - подчеркнули в Минпромторге.

Цифровая маркировка молочной продукции началась с 1 июня 2021 года в категориях сыры и мороженое. С 1 сентября 2021 года вступили в силу требования о маркировке молочной продукции сроком хранения более 40 суток. 1 декабря 2021 года начнется третий этап маркировки продукции со сроком хранения менее 40 суток.

Маркировка минеральной воды начнется в России 1 декабря 2021 года, а с 1 марта 2022 года распространится на остальные виды упакованной питьевой воды.