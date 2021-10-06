Представители бизнеса рассказали, чего ждут от современных аграриев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Представители российского бизнеса, работающего в агропромышленном секторе, ожидают сегодня от соискателей не только наличия профильного образования, но и знания английского языка, адаптивных навыков и эмоционального интеллекта. Об этом они рассказали в среду на Первом агротехническом форуме в рамках выставки "Золотая осень", организованном компанией "Иннопрактика" и Россельхозбанком.

"В бизнесе, на самом деле, адаптивность - это очень важный навык, и в этом смысле очень важно иметь не только интеллект, но и эмоциональный интеллект развивать. И вот я хотел посоветовать: <...> есть такая книжка, она так и называется - "Эмоциональный интеллект", которую написал Дэниел Гоулман, я ее читал в свое время", - сказал замдиректора департамента по работе с крупнейшими клиентами Россельхозбанка Дмитрий Бронников в ходе общения со студентами российских аграрных вузов.

Директор департамента стратегического развития УК "Содружество" Михаил Городков рассказал, что компании требуются специалисты, которые не только имеют базовые знания об отрасли и навыки работы с компьютерами, но и готовность к обучению и в том числе изучению иностранных языков. Как отметила директор по организационному развитию и коммуникациям "Уралхима" Александра Глазкова, соискатель должен владеть английским на уровне не ниже upper intermediate.

По словам руководителя инновационного центра "Черкизово" Рустама Хафизова, современный аграрий должен обладать навыками и знаниями не только в своей, но и в смежных сферах. "Условно говоря, у тебя есть агроном, но он умеет управлять беспилотными системами, есть технолог, но он умеет управлять теми новыми автоматизированными системами, которые применяются на производстве", - пояснил он.

Компании в агропромышленном комплексе помимо "традиционных" вакансий агронома или ветеринара готовы предлагать такие позиции, как инженер, аналитик, биотехнолог, системный администратор и социальный конструктор, а также конкурентную по сравнению с другими отраслями зарплату. "Стартовые зарплаты у нас от 70 [тыс.] до 100 тыс. рублей. 70 тыс. рублей - это после вуза <...> Те, кто готов развиваться, - мы им предоставляем возможность за два, за три года до 120-200 тыс. рублей вырасти в доходе", - рассказал исполнительный директор и член совета директоров ГК "Эфко" Сергей Иванов.

Представители бизнеса напомнили и об универсальных способах увеличить свои шансы на трудоустройство: Бронников из Россельхозбанка отметил, что оценивает в том числе креативность резюме, а Глазкова из "Уралхима" обратила внимание на его структуру и полноту. Важную роль, по ее словам, играет и информация, которую можно найти в социальных сетях соискателя. "Обратите внимание на свои соцсети, что вы там пишете, что выкладываете, потому что вся информация попадет к работодателю за любое время, даже если вы удалили что-то. Просто по причине того, что интернет помнит все", - объяснила она.