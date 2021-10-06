В России представили первый атлас национальной органической продукции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минсельхоз, Совет Федерации и Роскачество разработали первый органический атлас, содержащий информацию о самых экологичных товарах страны. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"В Москве представили первый в истории России органический атлас. Издание специально разработано Минсельхозом России, Советом Федерации и Роскачеством для того, чтобы российские потребители узнали о самых экологичных товарах страны", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, презентация первого российского органического атласа состоялась в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень". В организации отметили, что атлас включает в себя информацию обо всех сертифицированных российских производителях органики. В атласе можно посмотреть на продукцию, получить контакты предприятия, а также узнать статус развития органического производства в каждом субъекте РФ.

"Реестр - это российское ноу-хау, способ защиты новой продукции от подделок. Это база данных обо всех производителях органической продукции и выпускаемых товарах. Сегодня в России сертифицировано 88 производителей в 37 регионах, более 30 поставлено на конверсию. Почти во всех производимых в России категориях сельскохозяйственной продукции сертифицированы отечественные производители", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова.

Он отметил, что после сканирования, нанесенного на упаковку QR-кода, любой покупатель может отследить происхождение продукции через реестр. "Хочется отметить, что органическая продукция стала первым сегментом продукции АПК, пищевой продукции, защищенной QR-кодированием - самым современным методом защиты от контрафакта. А Россия опередила 180 стран, производящих органическую продукцию, став первой в мире страной с открытым реестром и современными способами защиты от подделок", - подчеркнул Увайдов.

В свою очередь, руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил о том, что организацией был проведен опрос потребителей, по результатам которого 82% респондентов подтвердили регулярное употребление органических продуктов, но не назвали их марок, смешивали термины эко, био, фермерский, натуральный, органический. "Это говорит об отсутствии у потребителей необходимых знаний об органике. Только за год для продвижения органики Роскачеством инициировано более 2 тыс. публикаций в СМИ, а также более 40 спецмероприятий на форумах и выставках, включая главное международное событие в мире органики - "Биофах". Эти и многие другие совместные с Минсельхозом России и Советом Федерации усилия должны постепенно вывести Россию в мировые лидеры по производству органики, чтобы устранить дисбаланс между потреблением и производством, и дать российским приверженцам здорового образа жизни самый широкий выбор лучших отечественных продуктов", - заключил он.