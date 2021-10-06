Гендиректора "Аэрофлота" переизбрали членом совета управляющих IATA

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Генеральный директор российской авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов избран членом совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) до 2024 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Присутствие генерального директора "Аэрофлота" в совете управляющих подтверждает приверженность российского перевозчика приоритету глобальных целей устойчивого развития в авиации, а также экологической и климатической политике IATA в части освоения новых низкоуглеродных технологий и использования "зеленого" авиационного топлива (SAF)", - пояснили в пресс-службе.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) - торговая ассоциация авиакомпаний мира, представляющая около 290 перевозчиков, или 82% от общего воздушного движения. "Аэрофлот" является действительным членом IATA с 1989 года и активно участвует в деятельности международной ассоциации.

"Например, в сентябре 2021 года "Аэрофлот" завершил успешное тестирование приложения IATA Travel Pass на маршруте Москва - Лондон - Москва. Благодаря сервису предполетные формальности по маршруту будут занимать меньше времени у пассажиров", - добавили в пресс-службе.