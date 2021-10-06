Татарстан рассчитывает привлечь 665 млрд рублей по итогам года

КАЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Объем привлеченных инвестиций в Татарстан должен вырасти до 665 млрд рублей по итогам 2021 года. Об этом сообщил в среду министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

"Указом президента России определены пять национальных целей развития страны до 2030 года. Одним из ключевых показателей, характеризующих достижения национальных целей, является привлечение инвестиций. В рамках данной цели поставлена задача обеспечить рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателями 2020 года. Нам необходимо достичь в 2021 году инвестиций в объеме 665 млрд рублей с темпом роста 4,5%", - сказал Шагиахметов на заседании кабмина Татарстана по обсуждению результатов республики в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

По его словам, для решения этих задач необходимо обеспечить улучшение инвестиционного климата, а также создание комфортных условий ведения бизнеса в Татарстане. "Национальный рейтинг, используемый в качестве инструмента для улучшения инвестиционного климата, позволяет нам выявлять имеющиеся резервы, использовать лучшие практики", - сказал Шагиахметов.

Объем инвестиций, привлеченных в Татарстан по итогам 2020 года, составил 602 млрд рублей, что на 6% ниже показателя 2019 года.